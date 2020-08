Musik : Aus 13 mach 5

Pianist Joseph Moog ist an vier Konzerten beteiligt. Foto: Konz Musik Festival/T. Mardo

Konz Das Konz Musik Festival fällt in diesem Jahr kleiner aus – spart aber nichtan der Qualität.

(red) Beim Konz Musik Festival waren für September 2020 ursprünglich 13 Veranstaltungen in und rund um Konz geplant. Dieses Programm musste aufgrund der Pandemie komplett umgestellt und auf fünf Konzerte reduziert werden.

Das Festival beginnt am Freitag, 4. September, mit Starcellist Julian Steckel. Tags darauf wird Echo-Preisträger Christian Schmitt an der Orgel zusammen mit dem Grammy-nominierten Pianisten Joseph Moog die Verwandschaft der beiden Tasteninstrumente ausloten. Am Sonntag, 6. September, bietet sich die Gelegenheit, Haoxing Liang, den Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters Luxembourg mit Kollegin Esra Kerber (Viola) und Kollege Niall Brown (Violoncello) bei Kammermusik zu erleben.