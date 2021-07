Unsere Vereine : Aus der Mosel frisch auf den Tisch

Bernkastel-Wehlen Die Angler des Sportfischervereins Wehlen fangen Zander, Forellen und Rotaugen – und engagieren sich für Natur- und Umweltschutz.

Der Sportfischereiverein Wehlen (SFV) hat auf seiner Internetseite www.sportfischer-wehlen.de eine markante und vielsagende Überschrift gewählt: „Ein gewachsener Verein mit Tradition“. Der SFV Wehlen wurde am 7. November 1965 von 17 begeisterten Sportfischern, teils aus Wehlen, teils aus Graach, nach einer intensiven Vorbesprechung am 29. Oktober 1965, gegründet. Erster Vereinschef wurde Stefan Söller.

Was macht Ihnen besonderen Spaß an Job?

Ich habe dieses Amt seit 2006 inne, und ich habe keinerlei Probleme als Frau. Die Jungs sehen das als normal an. Es gibt weder Vorteile noch Nachteile, es ist einfach so.

1992, ein besonderes Jahr, in dem der Verein sein erstes großes „Backfischfest“ veranstaltete, man war erstaunt, wie beliebt diese Veranstaltung bei der Bevölkerung und den anderen Gästen wurde. 1994 übernahm der SFV eine besondere, große Aufgabe: Nachdem kein anderer Ortsverein das Fest zur Wiedereröffnung der Wehlener Brücke übernehmen wollte, stimmten der SFV-Vorstand und die Mitglieder zu, zu einem Backfischfest in Verbindung mit der Brückeneinweihung einzuladen.

Wehlener Angler lieben natürlich die einmalige Moselnatur und ihre Angelplätze. Mehrmals jährlich stehen Uferreinigungsaktionen und Umwelttage auf dem Programm. Es gibt einen vereinseigenen Weiher, eine alte Kiesgrube ohne Zufluss und so eher ein Biotop auf dem Wehlener Berg. Auch hier wird vorbildlich Ordnung gehalten. Genutzt wird das Gelände mit Schutzhütte zum geselligen Beisammensein, und die Jugend sammelt dort erste Angelerfahrungen. Die Jugendförderung liegt der Vereinsführung sehr am Herzen, und so heißt es: „Fischers Fritz braucht keine Drogen“ und: „Angeln ist mehr als Fische fangen - der Angler schützt die Natur und seine Umwelt“. Auf diesen Grundlagen erfolgt die Ausbildung zum waidgerechten Angler.

Die Vorsitzende und ihre Mitstreiter legen besonderen Wert auf Kameradschaft im Verein. Man trifft sich abends an der Mosel zum gemeinsamen Angeln, am Karfreitag gibt es für alle ein Fischessen auf der Wehlener Dreifaltigkeit, wo Zanderfilets, Forellen oder sauer eingelegte Rotaugen nach besonderem Rezept angeboten werden. Dazu gibt es im September ein beliebtes Fischerfest sowie sechs vereinsinterne Gemeinschaftsfischen, und die Weihnachtsfeier steht stets am letzten Samstag vor Heiligabend auf dem Programm. Die Jugendlichen sind natürlich bei allen Veranstaltungen dabei und erhalten regelmäßig am Weiher Schulungen in Fischkunde und Angeltechnik.