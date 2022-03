Ausbildung : Ausbildung: „Der mühsame Weg lohnt sich“

Hermeskeil Die Agentur für Arbeit zeichnet Hermeskeiler Firma Thomé Maschinenbau mit Ausbildungszertifikat aus.

(red) „Früher hatten wir normalerweise bis zum Nikolaustag alle Lehrverträge für das nächste Jahr unter Dach und Fach gebracht. In diesem Jahr finden heute, am 14. März, bei uns die ersten Vorstellungsgespräche für die Ausbildungsstellen in diesem Sommer statt. Es wird immer schwieriger, Auszubildende zu finden,“ berichtet Betriebsleiter Klaus-Jürgen Thomé, just an dem Tag als die Vertreterinnen und Vertreter der Agentur für Arbeit anreisen, um der Firma Thomé Maschinenbau GmbH das diesjährige Ausbildungszertifikat für die Region Trier zu verleihen. Dass sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt immer weiter zuspitzt, ist dem Unternehmen schon seit längerem bekannt. Der Mittelständler hat jedoch keinesfalls sein Ausbildungsengagement zurückgefahren – auch nicht in der schwierigen Phase der Corona-Pandemie – sondern, ganz im Gegenteil, noch stärker in die Nachwuchskräfte investiert. Klaus-Jürgen Thomé und Ausbildungsleiter Stefan Casper geben vor allem leistungsschwächeren Jungen und Mädchen eine Chance und leiten diese mit Praktika, intensiver Betreuung, Nachhilfeunterricht und guten Übernahmeperspektiven durch die Ausbildung.