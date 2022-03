Wanderausstellung : Ausstellung: 1700 Jahre jüdisches Leben

Info

Eine Führung durch die Ausstellung und zu Stätten jüdischen Lebens in der Wittlicher Innenstadt in der Vormoderne gibt es am Donnerstag, 10. März, um 17 Uhr. Die Leitung hat René Richtscheid. Der Geschäftsführer des Emil-Frank-Instituts hält außerdem am Donnerstag, 17. März, um 18.30 Uhr in der Synagoge einen Vortrag, in dem er die reiche jüdische Kulturlandschaft in der Moselregion, auch in den Kleinstädten und Dörfern, im Lauf der Geschichte darstellen möchte.

Weitere Informationen auf www.emil-frank-institut.de