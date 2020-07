Kunst : Ausstellung geht in die nächste Runde

Daun Die Dauner Galerie Augarde lädt zur zweiten Phase der großen Sommerausstellung mit Werken von insgesamt 19 Künstlern ein.

(red) Die Eröffnung ist am Samstag, 1. August, von 15 bis 18 Uhr. Ausgestellt werden Werke von Mario Reis, Susanne Müller-Kölmel, Heidrun Pfalzgraf, Jhemp Bastin, Ute Schätzmüller, Kai Savelsberg, Angelika Ehrhardt-Marschall, Tobias Stutz, Melanie Tilkov, Joachim Szymczak, Oster&Koezle, Lydia Weber, Katharina Fischborn, Ulrich Westerfrölke, Stefan Noss, Holger Zimmermann, Siegert Altmiks, Maf Räderscheid, Christoph Mancke. Eine Übersicht der Kunstwerke gibt der Katalog www.galerie-augarde.de. Weitere Werke von jedem Künstler sind in der Ausstellung zu sehen. Die Galerie ist in den Sommermonaten donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Die Finissage ist am Samstag, 5. September.