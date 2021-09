Konzert : Bachs Goldberg-Variationen

Schweich Pianistin Luiza Borac gastiert in der Synagoge in Schweich.

(red) Am Samstag, 2. Oktober, 17 Uhr, gastiert in der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ in der Synagoge Schweich die in Hannover lebende rumänische Pianistin Luiza Borac. Die vielfach international ausgezeichnete Konzertpianistin präsentiert unter anderem ein Meisterwerk der Musikgeschichte: Bachs Goldberg-Variationen. Eintritt: 25 Euro. Platzbuchungen: per E-Mail an info@weltklassik.de oder unter Telefon 0211/9365090.