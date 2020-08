Konzert : Band blickt in Saarburg auf 30 Jahre zurück

Saarburg Open-Air-Konzert mit Ezio an der französischen Kaserne in Saarburg-Beurig.

Kann man zwei Männer mit akustischen Gitarren eigentlich eine Rockband nennen? Dass man das kann, beweisen Ezio. In Zeiten, in denen Songs von Loops, Samples und elektronischen Drumkits beherrscht werden, konzentrieren sich Ezio auf das Wesentliche und sind dabei unglaublich kraftvoll und innovativ. Das Beste aus 30 Jahren präsentiert das Duo am Samstag, 29. August, in Saarburg. Das Open-Air-Konzert an der französischen Kaserne in Beurig beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten 28,50 Euro. Foto: Richard Ecclestone