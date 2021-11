Band der US Air Force spielt in Bitburg

Bitburg Die 40 Musiker des Musikkorps der U.S.-Luftstreitkräfte in Europa spielen in der Stadthalle.

(red) Die Band des Musikkorps der US Air Force in Europa gibt am Dienstag, 7. Dezember, um 20 Uhr ein Konzert in der Bitburger Stadthalle. Das Repertoire der USAFE-Band reicht von klassischer Musik über Showklänge bis zu Jazz, Rock, und Pop, Big-Band-Melodien und Weihnachtsliedern. Karten: 13 Euro, ermäßigt 11/8 Euro, gibt es bei Ticket Regional.