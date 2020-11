Rezept : Baumkuchen-Torte

Das Rezept stammt von Tanja Logemann.

2 EL Teig auf dem Boden der Springform glattstreichen. Im Backofen unter dem Grill 2 bis 4 Minuten (je nach Backofen) goldgelb backen. Dann wieder 2 EL Teig auf dem gebackenen Teig gleichmäßig verstreichen und erneut kurz im Ofen grillen. So weiter verfahren, bis der Teig aufgebraucht ist.

Den Kuchen in der Form auskühlen lassen. Mit Hilfe eines scharfen Messers den Springformrand lösen. Wenn der Rand zu dunkel geworden ist, mit einem scharfen Messer abschneiden.

Aprikosenmarmelade in einem Topf erhitzen und kurz aufkochen lassen. Den Kuchen mit der Marmelade bepinseln und mindestens 30 Minuten trocknen lassen.

Für die Ganache die Sahne in einem Topf kurz aufkochen lassen. Die Schokolade in Stücke brechen und in der heißen Sahne unter Rühren schmelzen lassen. Bis zur Verwendung kühl stellen.