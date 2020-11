Unsere Vereine : „Bei dem müssen wir erstmal richtig schwätzen lernen“

Morbach Franz-Josef Hoffmann leitete den Morbacher Gesangverein 56 Jahre lang.

Franz-Josef Hoffmann stammt aus Kottenheim bei Mayen. Nach dem Besuch der Kirchenmusikschule in Trier kam er 1957 als Organist nach Bischofsdhron, „für 83 D-Mark im Monat“, erinnert er sich. Gleichzeitig übernahm er für zwei Jahre die Leitung des gemeinsamen Kirchenchores Bischofsdhron und Hundheim. Von 1962 bis 1967 war Hoffmann Organist an der Kirche in Morbach und wechselte dann als Musiklehrer zur Realschule, wo er bis 1995 unterrichtete. Vor allem ein gemeinsamer Auftritt der Chöre aus Morbach und Minheim, den er ebenfalls dirigierte, ist Hoffmann als besonderes Erlebnis in Erinnerung geblieben: 1986 leitete er die gemeinsame Kempter-Messe mit dem Trierer Sinfonieorchester und vier Solisten. Dabei war gerade sein Engagement in Minheim bei hohem Wasserstand der Mosel nicht immer einfach: „Bei Hochwasser wurde ich vom anderen Moselufer mit einem Nachen zu den Proben in Minheim abgeholt“, erinnert sich Hoffmann. Ab 1968 leitete er den Kinderchor, in dem in den stärksten Zeiten 104 Kinder sangen, und den damals neugegründeten Frauenchor, der aber schnell mit dem einst reinen Männerchor des Gesangvereins zum gemischten Chor zusammengelegt wurde.