Unsere Vereine : Bei „Schommer op dem Saal“ fing es vor 50 Jahren an

Drei Fragen an ...

Wie sehen Sie die Aufgaben Ihres Vereins?

Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die fastnachtlichen Bräuche in Altrich zu erhalten und zu pflegen. Mit dieser Zielrichtung hat unser Verein in den letzten Jahren eine recht positive Entwicklung geschafft. Wir konnten einige sehr engagierte Frauen dazu gewinnen. Die jüngeren lernen von den älteren, die älteren von den jüngeren. Da auch das Miteinander sehr gut ist, treffen wir so die Kombination aus Tradition und Moderne sehr erfolgreich.

Wie schaffen Sie Jahr für Jahr

den großen Aufwand für die Veranstaltungen?

Wir sind ein reiner Frauenverein. Da muss jede von uns anpacken. Es geht aber ohne unsere Männer nicht. Sie packen alle immer wieder gern mit an, wo sie gebraucht werden. Darauf bin ich sehr stolz. Trotz nur 32 aktiven Frauen, sind wir Jahr für Jahr bei Auf- und Abbau meist 50 oder sogar 60 Helferinnen und Helfer.

Wie sehen Sie die Zukunft

der Altricher Möhnen?

Unser Publikum ist Jahr für Jahr bunt gemischt, aber auch anspruchsvoll. Das wissen wir bei den jährlichen Vorbereitungen. Wir hoffen in jedem Jahr, den Anforderungen gerecht zu werden. Gerecht werden müssen wir auch den finanziellen Anforderungen für unsere Veranstaltungen, die stetig weiter steigen. Unser Ziel ist, kostendeckend unsere Veranstaltungen zu organisieren. Die Möhnen haben im Altricher Dorfgeschehen einen hohen Stellenwert. Ich sehe der Zukunft durch die nachfolgende Generation sehr positiv entgegen. Ich bin jetzt seit 40 Jahren Altricher Möhne und seit 2001 Obermöhn. Ich hatte zu jeder Zeit und habe auch heute noch viel Spaß dabei!