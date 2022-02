Kleinkunst : Bekenntnisse einer Hochstaplerin

Trier Helene Bockhorst macht Station im Mergener Hof.

(red) Sie ist wieder da. Und sie redet schon wieder über Sex. Helene Bockhorst, das „Schlampen-Unikat mit Literaturstipendium“, steht wieder auf der Bühne, um so zu tun, als hätte sie was zu sagen. Mit ihrem Programm „Die Bekenntnisse der Hochstaplerin Helene Bockhorst“ ist die Comedienne am Freitag, 25. Februar, um 20 Uhr im Mergener Hof in Trier zu Gast. Einlass: 19 Uhr. Karten: VVK 21,65 Euro bei Ticket Regional sowie an der Abendkasse.