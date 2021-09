Musik : Benefizkonzert für Hochwassergeschädigte

Trier Auf der Bühne stehen Fury in the Slaughterhouse, Jupiter Jones und Julia Neigel.

(red) Der SWR veranstaltet gemeinsam mit Popp Concerts am Donnerstag, 9. September, das Benefizkonzert „Für den Aufbau nach der Flut“ in der Arena Trier. Es beginnt um 19.30 Uhr mit Julia Neigel (Foto), gefolgt von Jupiter Jones und Fury in the Slaughterhouse. Das Entgelt für die Tickets geht zu 100 Prozent an das Bündnis „Aktion Deutschland hilft“ für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Tickets ab 20,35 Euro gibt es beim Kartenvorverkauf Trier, Telefon 0651/9941188 oder bei der Arena Trier, Telefon 0651/46290103. Foto: SWR/promo/C. Bartz