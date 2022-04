Kultur : Benefizkonzert für Kriegsopfer

Annette Kaftan und Georges Urwald Foto: Annette Kaftan/Georges Urwald/privat

Wittlich (red) Die Saxofonistin und Bassklarinettistin Anne Kaftan aus Wittlich und der Pianist Georges Urwald aus Luxemburg geben am Donnerstag, 28. April, um 19 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul ein Konzert zum Gedenken an die Opfer des Ukraine-Krieges.

