Angeln : Bereit für den großen Fang

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es rund 60 Kilometer Fließgewässer erster Ordnung. Dazu zählen die Sauer und Teile der Our und die Sauer. Fließgewässer zweiter Ordnung stehen in einer Länge von rund 240 Kilometer zur Verfügung. Hier sind die die bekannten Flüsse Enz, Prüm, Nims, Kyll und der Oberlauf der Our. Mit weiteren Flüssen und Bächen stehen insgesamt rund 2000 Kilometer Gewässerstrecke für den Angelsport zur Verfügung. Weiterhin ist Angeln an vielen Stillgewässern wie den Stauseen in Arzfeld, Wascheid/Gondenbrett und Willwerath, den Angelweihern in Bleialf (Richelberg) und Burbach, der Teichanlage Nimsmühle in Schönecken und der Weiheranlage Fließemer Mühle möglich. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von kleineren Weihern und Teichen.

Auch in der Region Trier-Saarburg gibt es zahlreiche Fließgewässer und Angelteiche. Natürlich in Mosel und Saar, wo es entlang der Flüsse, wie etwa im Bereich von Schweich, eine rund 28 Kilometer lange Angelstrecke gibt, die auch mit Gastkarten befischt werden kann. Weitere Möglichkeiten gibt es am Schillinger See, Gästekarten gibt es hier im Freizeitzentrum, an der Weiheranlage Gusenburg, Gästekarten sind bei den Natur- und Angelfreunden Gusenburg erhältlich. Auch für den Vereinsweiher in Wincheringen sind Gästekarten vorgesehen. Ebenso bietet der Angel- und Gewässerschutzverein Kell am See Gästen die Möglichkeit zum Angeln.

In der Region Wittlich gibt es beispielsweise die Lieser mit Angelmöglichkeiten in Salm und Platten sowie etliche Weiheranlagen wie in Großlittgen, den Dodenburger Weiher und den Sterenbachsee in Wittlich.

In der Vulkaneifel sind es natürlich die Maare, die besonderen Reiz ausüben. Nicht überall ist Angeln erlaubt. Hier sollten sich Interessierte vor Ort erkundigen. Aber auch im Ahbach, in der Freizeitanlage in Oberehe-Stroheich oder im der Teichanlage Winkelbach ist Angeln möglich.