Freizeit : Bewegungstage: Von Wandern über Salsa bis Qi Gong

Wandern – wie hier auf dem Graf-Georg-Johannes-Weg in Veldenz – ist jederzeit coronakonform möglich. Foto: Land in Bewegung/Karin Geiben

Alle Angebote der Bewegungstage stehen unter Corona-Vorbehalt. Es ist daher ratsam, kurzfristig zu prüfen, ob diese stattfinden. Abweichungen sind möglich. Nähere Informationen, weitere jederzeit zugängliche Angebote sowie Online-Angebote gibt es auf land-in-bewegung.rlp.de

Bereits fertiggestellt sind die Komfortwege in Ammeldingen bei Neuerburg und am Stausee in Irrhausen sowie der Themenweg Baukultur Eifel in Wolsfeld und die barrierefreie Aussichtsplattform mit Tastmodell vor der Liboriuskapelle in Ernzen. Zielgruppe sind Menschen mit Mobilitätseinschränkung.