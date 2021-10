Musik : Bilder einer Ausstellung

Wittlich Wittlicher Pianist gibt Benefizkonzert

(red) Zugunsten der Hochwasseropfer veranstaltet der Musikkreis der Stadt Wittlich am Samstag, 9. Oktober, um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Wittlicher Synagoge. Der Wittlicher Pianist Johannes Baum spielt die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski in der Urfassung für Klavier. Karten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 10 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro) sind erhältlich bei den Wittlicher Vorverkaufsstellen, unter www.wittlicher-konzerte.de, per E-Mail an karten@wittlicher-konzerte.de sowie bei Ticket Regional.