später lesen Jubiläum 150 Jahre Cäcilia Ernzen – Kirchenchor feiert Jubiläum FOTO: Kirchenchor Cäcilia Ernzen / Anke Schuckardt FOTO: Kirchenchor Cäcilia Ernzen / Anke Schuckardt Teilen

Twittern

Teilen



Einer der ältesten Chöre in der Eifel wird 150 Jahre alt. Der Kirchenchor Cäcilia Ernzen feiert sein Jubiläum mit einem Weihnachtskonzert am Sonntag, 23. Dezember, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St.