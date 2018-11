später lesen Ausstellung Augenblick mal FOTO: Bernd Pöppelmann FOTO: Bernd Pöppelmann Teilen

Twittern

Teilen



Safari im Haus Beda in Bitburg: Ob Affen, Löwen und Giraffen oder Fuchs, Wildschwein und Gans: Hier kriecht und fleucht, schnattert und flattert es. Zwölf zeitgenössische Künstler, Ute Bartels, Bernd Haurath, Gabriele Haslinger, Annette Isfort, Eugen Kisselmann, Rudi Kohl, Harro Maass, Jörg Mangold, Bodo Meier, Bernd Pöppelmann, Claus Rabba und Robin Shillcock, zeigen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung in Öl, Acryl und Aquarell.