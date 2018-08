Ein Fest der süßen Früchte

Die Zwetschgen stehen am ersten Septemberwochenende in Geichlingen im Mittelpunkt: Das Quetschenfest, organisiert vom Förderverein der freiwilligen Feuerwehr, bietet einen Bauern- und Handwerkermarkt sowie Musik und Kinderunterhaltung.

Die Zwetschgentorten sind am Samstag, 1. September, ab 14 Uhr erhältlich. Im Gemeindehaus tritt um 20 Uhr die Band Eifel-Brass auf, anschließend sorgen die Dompiraten mit Kölsch-Rock für Partystimmung. Der Bauern- und Handwerkermarkt beginnt am Sonntag, 2. September, um 11 Uhr – dann gibt es auch wieder Zwetschgentorten. Für Unterhaltung sorgen die Musikvereine Ringhuscheid und Steffeln. Attraktionen für Kinder sind „Hau den Lukas“ und das Ballpendel-Spiel „Swing’m Off“. Das Jugendrotkreuz bietet Kinderschminken, eine Hüpfburg sowie einen Traktor-Parcours an und informiert über Erste Hilfe.