Johnny Cash war einer der wichtigsten amerikanischen Singer-Songwriter des 20. Jahrhunderts. Die Johnny-Cash-Roadshow ist eine der erfolgreichsten Shows in Europa und nimmt den Zuschauer mit auf eine musikalische Reise in die 1950er Jahre und endet im Jahr 2002. Am Sonntag, 25. November, 19 Uhr, ist die Show „A Celebration“ mit Sänger Clive John im Trifolion in Echternach zu Gast.