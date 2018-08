später lesen Kultur Festival am See mit freiem Eintritt Teilen

Das dreitägige Festival e-Lake am Echternacher See beginnt am Freitag, 10. August, mit Live-Konzerten verschiedener Musikstile auf zwei Bühnen. Dabei treten ab 18.30 Uhr folgende Künstler auf: Kensington, Fünf Sterne Deluxe, Itchy, Johnny Rakete, De Läb, Cultura Tres, Versus You, Jomo, Zero Point Five, The Kooters, MAZ, All The Way Down, Der Däiwel, The Nick Sober Experience.