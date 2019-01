später lesen Konzert Gospelchor singt in Herforst FOTO: Trierischer Volksfreund / Gerhard R. Keilen FOTO: Trierischer Volksfreund / Gerhard R. Keilen Teilen

Twittern

Teilen



Der Gospelchor Free Voices aus Schillingen im Hochwald gastiert am Samstag, 19. Januar, um 18 Uhr in der Pfarrkirche von Herforst, dem Heimatort von Chorleiter Patrick Jungels. Begleitet werden die Sänger von Musikern an Bratsche, Cello und Cajón.