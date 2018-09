später lesen Ferschweiler Herbstseminar: Junge Musiker aus dem Eifelkreis geben Abschlusskonzert FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



Die Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm lädt zum Abschlusskonzert ihres Herbstseminars ein. Die Aufführung ist am Samstag, 6. Oktober, um 15 Uhr in der Josef-Hoor-Halle in Fersch­weiler. Das Herbstseminar findet in der ersten Ferienwoche auf Burg Neuerburg statt.