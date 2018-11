Die Konzertreihe „Herzlichter“ rund um die Musiker Marco Lehnertz und Thomas Konder touren bald wieder in der Region. Dieses Mal ist neben den Stammmusikern Roman Lob (Foto) als Sänger zu Gast.

In diesem Jahr gastiert die „Herzlichter“-Show noch zweimal in der Region: am Sonntag, 2. Dezember, in der Karolingerhalle in Prüm sowie am Mittwoch, 19., und Donnerstag, 20. Dezember im Haus Beda in Bitburg. Beginn ist für alle Veranstaltungen um 19.30 Uhr. Einlass ist jeweils um 19 Uhr). Karten: 24 Euro.

Foto: Martin Boden