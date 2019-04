„Die Spezialtätensauna“ – so heißt das Luststück von Joachim Herm, das die Theatergruppe Sülm in diesem Jahr auf die Bühne bringt.

Aufführungen im Sülmer Jugendheim sind am Samstag, 13. April, um 20 Uhr, am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr, am Ostersonntag, 21. April, um 20 Uhr und am Ostermontag, 22. April, um 19 Uhr.

Zum Inhalt: Der Gemeinderat möchte das alte Schlachthaus zu neuem Leben erwecken und plant dorthin eine neue Sauna zu installieren. Nichts ahnend von diesem Vorhaben möchte der Metzgermeister seinen neuen Laden genau an dieser Stelle eröffnen. Am Ende hat die Bürgermeisterin einen genialen Einfall.

Karten zum Preis von 7 Euro (Kinder bis 15 Jahre: 4 Euro) gibt es bei Anneliese Nikolay, Telefon 06562/1312, oder bei Elke Mohr, Telefon 06562/1003.

⇥Foto: Theatergruppe Sülm