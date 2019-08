Unsere Vereine : Wo die Römervilla zur Weinstube wird

Die römische Villa in Holsthum. Foto: Daniel John

Holsthum Mit einer gallorömischen Villa aus dem 2. Jahrhundert hat Holsthum einen besonderen historischen Schatz. Um dessen Pflege kümmert sich der Förderverein Geschichte und Kultur Holsthum, der am 7. September zur Weinprobe einlädt.

Parallel dazu gründete sich 1991 der Förderverein Römische Villa Holsthum, der es sich zur Aufgabe machte, die römischen und vorgeschichtlichen Bodendenkmäler in und um Holsthum instand zu halten, zu pflegen und Besuchern zugänglich zu machen.

Die Weinprobe an der illuminierten Römischen Villa Holsthum beginnt am Samstag, 7. September, um 18 Uhr. Die Weine stammen vom Weingut Arno Hahn, Gundersheim, und werden vom Chef des Hauses persönlich präsentiert. Besucher zahlen pauschal 13 Euro für die Probierweine, dazu kommen 2 Euro Pfand für das Glas. Zu den Proben werden kleine Häppchen als Fingerfood gereicht, auch Sprudel und Weißbrot sind im Angebot. Im Keller der Villa stellen heimische Malerinnen Gemälde aus. Im Umkreis von zehn Kilometern wird bis 23 Uhr ein Heimfahrservice angeboten.

Wie die Villa einst ausgesehen hat, das weiß man aus Vergleichen mit ähnlichen Bauten aus dieser Zeit. Laut der Architektin Mechthild Kohl-Heck, Vorsitzende des Fördervereins Geschichte und Kultur Holsthum (so der heutige Vereinsname), war nämlich der Baustil im gesamten Römischen Reich einheitlich. Die Holsthumer Villa war seitlich von zwei Ecktürmen, sogenannten Risaliten, begrenzt, dazwischen lag eine nach Südwesten ausgerichtete Säulenhalle. Die Säulen, die heute dort zu sehen sind, wurden nach antiken Vorbildern gefertigt.

Eine komplette Rekonstruktion der Villa – vergleichbar der Tempelanlage in Tawern oder der saarländischen Villa Borg – war angedacht, zwischenzeitlich gab es dafür aber keine Fördermittel mehr, weil die damaligen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) ausgelaufen waren.

Erst in den Jahren 2010 bis 2013 wurde ein neues Konzept umgesetzt mit dem Ziel, den Bestand zu sichern, die Anlage zu beleben und behutsam touristisch zu erschließen. Im August 2013 war es dann so weit: Die Anlage wurde mit einem Römerfest und einem Römerlager eingeweiht.

Weinprobe an der römischen Villa

WEIN : Weinprobe an der römischen Villa

Die Hauptaufgabe des Vereins, der zuvor schon kurz vor der Auflösung gestanden hatte, weil sich so viele Jahre auf dem Gelände der Villa nichts tat, war damit letztendlich doch noch erfolgreich abgeschlossen worden. Statt aber nun die Hände in den Schoß zu legen, benannte sich der Verein kurzerhand um und erweiterte sein Tätigkeitsfeld. Schließlich gibt es in und um Holsthum weitere interessante Baudenkmäler wie die Rochuskapelle oder die ehemalige Glashütte. Außerdem muss die Villenanlage natürlich weiterhin regelmäßig gepflegt werden. 2017 wurde zudem eine Darre zum Trocknen von Getreide freigelegt und teilweise rekonstruiert. Sie soll bald noch eine Infotafel erhalten.