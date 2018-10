später lesen Freizeit Im Mundart-Theater geht’s „Drenner an Driewer“ FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



Die Theatergruppe Knorks führt den Schwank „Drenner an Driewer“ im Eifler Dialekt auf. Die Vorstellungen in der Gaytalhalle Körperich beginnen samstags am 3. und 10. November um 20 Uhr, am Sonntag, 4. November, um 14.30 Uhr.