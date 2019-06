Freizeit : Laufen und Rotwein trinken

Rotweinlauf. Foto: Eifelläufer

Bitburg Die Eifelläufer veranstalten am Freitag, 28. Juni, ihren traditionellen Rotweinlauf. Start ist um 19 Uhr am Stadion Ost in Bitburg. Es werden drei unterschiedlich lange Strecken angeboten, die gelaufen, gewalkt oder spaziert werden können. An bis zu zehn Stationen können die Teilnehmer einen Rotwein probieren und bewerten.

