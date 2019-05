später lesen Bollendorf Lieder und Gedichte von Heinrich Heine FOTO: bild matinee im schloss weilerbach 1205 FOTO: bild matinee im schloss weilerbach 1205 Teilen

Unter dem Titel „Denk ich an Deutschland in der Nacht …“ präsentiert das Ensemble Kalliope am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr eine Heinrich-Heine-Matinee im Schloss Weilerbach. red