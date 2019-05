später lesen Bitburg Mobiles Kulturgut FOTO: Veranstalter (Markus Angel ?) FOTO: Veranstalter (Markus Angel ?) Teilen

Das 10. Tagestreffen Mobiles Kulturgut Eifel findet am Sonntag, 12. Mai, von 10 bis 17 Uhr ei Bales & Werkmeister in Bitburg, Dieselstraße 20, statt. Eingeladen sind Fahrer von Old- und Youngtimern, die wie dieser DKW älter als 18 Jahre sind. red