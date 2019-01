später lesen Konzert Musik für Orgel und Querflöte FOTO: Werner Dreschers / WERNER DRESCHERS TANNENWEG 6 53533 MUESCH FOTO: Werner Dreschers / WERNER DRESCHERS TANNENWEG 6 53533 MUESCH Teilen

Twittern

Teilen



Ein Konzert für Orgel und Querflöte gibt es am Sonntag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Ambrosius in Irrel. Johannes Geffert, Professor für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Musikhochschule Köln, und Ulrike Friedrich, freischaffende Musikerin und Instrumentalpädagogin, spielen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Peter Cornelius, Kai Schreiber, Leopold Mozart und Johann Ernst Eberlin, Carl Reinecke, Edward Elgar und Eugène Bozza.