Die USAFE-Band gastiert am Dienstag, 11. Dezember, um 20 Uhr in der Bitburger Stadthalle und gibt auf Einladung der Kulturgemeinschaft Bitburg ihr traditionelles Weihnachtskonzert. Die Mitglieder des Musikkorps der US-Luftstreitkräfte in Europa (USAFE) sind musikalische Botschafter der USA.