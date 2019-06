Ausstellung : Mythische Wesen in der Galerie am Pi

Ausstellung Lydia Schend. Foto: Lydia Schend

Weißenseifen Mythische Wesen sind ab Sonntag, 9. Juni, in der Galerie am Pi in Weißenseifen zu sehen. Dort zeigt Lydia Schend ihre Ausstellung „Wesensart“. Vernissage mit Einführung von Christiane Hamann und Klanginspirationen mit Michael Frangen ist um 15 Uhr.

