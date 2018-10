später lesen Wißmannsdorf Oktoberfest mit neun Musikkapellen FOTO: Teilen

Der Musikverein Harmonie Wißmannsdorf feiert am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, sein Oktoberfest in der Turnhalle der Westeifel-Werke in Hermesdorf. Fassanstich ist am Samstag um 19.30 Uhr.