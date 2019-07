Bitburg : Preisrätsel zum Haus Beda – Hier sind die Gewinner

Bitburg Zum 50. Jubiläum der Dr. Hanns-Simon-Stiftung gab es im Trierischen Volksfreund (18. Mai) und in der Woch (25. Mai) ein Preisrätsel, dessen Gewinner jetzt gezogen wurden.

Die nächsten drei Fragen beziehen sich auf David, eine der berühmtesten Skulpturen des 15. Jahrhunderts. Der Bildhauer heißt Donatello (1386-1466) Nach der biblischen Geschichte des Alten Testaments besiegte David den übermächtigen Goliath mit einer Steinschleuder. Diesen Stein trägt er in seiner linken Hand. Mit dem Schwert enthauptete er seinen Kontrahenten; deshalb hält er das Schwert noch in der rechten Hand.

Die letzten drei Fragen beziehen sich auf Fundstücke aus der Region, denn Dr. Hanns Simon war sehr daran gelegen, dass seine Sammlung einen Bezug zur Heimat haben sollte. So stammt der große Mosaik-Fußboden, der im Atrium an der rechten Wand hängt, von einer Villa Rustica aus Oberweis. Das Mosaik wurde im 19. Jahrhundert gerettet, andere Überreste wieder zugeschüttet. Insgesamt gibt es Hunderte von Fundstellen aus römischer Zeit in der Südeifel. So ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel in Wiersdorf beim Ausschachten einer Baugrube der Stein mit der Göttin Victoria gefunden wurde.