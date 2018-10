später lesen Echternacherbrück/Irrel Rettungsschwimmer auf Medaillenjagd FOTO: W.Buerling FOTO: W.Buerling Teilen

Mit sieben Mannschaften und acht Einzelathleten tritt die DLRG-Ortsgruppe Echternacherbrück/Irrel an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Leipzig an.