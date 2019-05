Jubiläum : Rotes Kreuz wird 150, der Ortsverein Südeifel 50

DRK OV Südeifel. Foto: DRK OV Südeifel

Holsthum Im Jubiläumsjahr „150 Jahre Rotes Kreuz im Bitburg-Prümer Land“ reiht sich auch der DRK-Ortsverein Südeifel (ehemals Irrel) in die Jubiläumsliste ein: 50 Jahre DRK-Ortsverein Südeifel werden am Sonntag, 26. Mai, ab 10 Uhr in Holsthum gefeiert.

Angeboten werden Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, Spaß und Spiel für Kinder, Ausstellungen sowie Livemusik mit dem Musikverein Holsthum und der Gruppe Saitenswing.