Musik : Konzert mit Orgel und Gesang

Sandra Schares. Foto: Sandra Schares/Veranstalter

Kyllburg Die in Bitburg geborene Opernsängerin Sandra Schares und der Organist Joachim Oehm geben am Sonntag, 26. Mai, um 18 Uhr ein Konzert in der Kyllburger Stiftskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken