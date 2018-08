Spendensammler auf Rädern

Spenden für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder zu sammeln – das ist das Ziel der Radler, die sich von Sonntag bis Dienstag, 5. bis 7. August, an der Vor-Tour der Hoffnung beteiligen.

Darunter sind viele Prominente – ihre Unterstützung zugesagt haben unter anderem als Schirmherrin die Biathletin Petra Behle, Ex-Radprofi Marcel Wüst, Trampolin-Olympiasiegerin Anna Dogonadze, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Landtagspräsident Hendrik Hering, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab.

Die Vor-Tour ist verbunden mit der Tour der Hoffnung, die der Gießener Kinderarzt Professor Fritz Lampert 1983 ins Leben rief und die jedes Jahr in Gießen startet, 2018 mit dem Ziel Heidelberg. 1996 hatte Jürgen Grünwald, damals Verkehrsdirektor der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Idee, gemeinsam mit einem Freund mit dem Rennrad nach Gießen zu fahren, um dort einen „Startscheck“ zu übergeben. Daraus entwickelte sich die Vor-Tour mit heute rund 130 Teilnehmern. 2018 führt sie von Biersdorf am See durch die Region Eifel/Mosel. In vielen Etappenorten wurden im Vorfeld Veranstaltungen organisiert, bei den Spenden gesammelt wurden, die beim Eintreffen den Radlern übergeben werden sollen.

Der Zeitplan

Sonntag, 5. August

12 Uhr Abfahrt Biersdorf, Dorint Seehotel; 12.40 Uhr Bettingen, Frenkinger Platz (Dorffest); 14.16 Uhr Bollendorf, Sauerwiese; 15.22 Uhr Echternach, Basilika (Reisesegen); 16.52 Uhr Wolsfeld, Grundschule; 18.42 Uhr Biersdorf.

Montag, 6. August

8 Uhr, Abfahrt Biersdorf; 9.14 Uhr Kyllburg, Edeka; 10.59 Uhr Birresborn, Kirche; 12.15 Uhr Gerolstein, Kurpark am Rathaus; 13.38 Uhr Neroth Dorfplatz; 15.05 Uhr Daun, Laurentiusbad (Kirmes); 17.17 Uhr Bettenfeld, Mosenberghalle; 20.33 Uhr Biersdorf.

Dienstag, 7. August

7 Uhr Abfahrt Biersdorf; 8.22 Uhr Gondorf, Eifelpark; 10.49 Klausen, Kindergarten; 12.02 Uhr Piesport, Moseltalhalle; 13.25 Uhr Leiwen, Forum Livia; 15.05 Uhr Hetzerath, Norma; 15.57 Uhr Föhren, Flugplatz-Casino; 17.49 Uhr Speicher, Marktplatz; 19.34 Uhr Bitburg, Stadthalle; 20.59 Uhr Biers­dorf.