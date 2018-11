Das Jazz-Trio Moment’s Concept tritt am Donnerstag, 6. Dezember, um 20 Uhr im Bitburger Jazzclub auf. Der Eintritt ist frei. Philipp Rumsch (Klavier), Carl Wittig (Kontrabass) und Tom Friedrich (Schlagzeug) lassen ihre verschiedenen Klangassoziationen einfließen, die aus dem Jazz, der Klassik sowie dem Experimental-Pop kommen, und formen daraus gemeinsam eine eigene, individuelle Klangsprache.

Darin lotet die Band alle Möglichkeiten zwischen den Extremen der auskomponierten und frei improvisierten Musik sowie der Introvertiertheit und Expressivität aus. Dabei spiegelt sich der hohe Grad an Interaktion sowohl in der Erarbeitung als auch in der Interpretation der Kompositionen wider. (red)/Foto: Veranstalter