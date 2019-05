Konzert : Geistliche Vokalmusik von der Renaissance bis zur Moderne

Mehr zu Geistliche Vokalmusik in der Liebfrauenkirche in Kooperation mit der Jugendpflege Daun Für Kinder ab 7 Jahren bieten wir von: Montag dem 01.07.2019 bis Mittwoch dem 03.07.2019 viele Aktionen in der Natur und um die Natur! Wir werden in viele Aktionen wieder gemeinsam etwas für die Umwelt tun, Gemeinschaft erleben,einen Pizzaofen bauen,Lagerfeuer und Stockbrot und vieles mehr ;) Los geht es am: Montag 9.00 Uhr – 17.00 Uhr Dienstag 9.00 Uhr – 17.00 Uhr Mittwoch 9.00 Uhr – 17.00 Uhr/Abholung u. gemeinsames Abschlussfest mit Eltern/Oma u. Opa…jeder ist Willkommen!! Unkostenbeitrag: Mitglieder 32,- Eur Nichtmitglieder 42,- Eur Informationen und Anforderungen des Anmeldeformulars unter Info@nez-vulkaneifel.de Auf eine gemeinsame Zeit! Das Team vom NaturErlebnisZentrum Darscheid Top 2: Kreativworkshop im Nez Darscheid am Sonntag 16.06.2019 von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Wir gestalten etwas nützliches aus Holz für den Garten...oder für die Insekten ;) ...lasst euch überraschen!! Wer einfach mal vorbei schauen möchte auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen im NEZ ist "HerzlichWillkommen". Gemeinsam stellen wir schönes aus Naturmaterialien her. Dabei bleibt Zeit zum Plaudern und gemütlichen Beisammensein. Anmeldungen für den Workshop erbeten unter info@nez-vulkaneifel.de Kosten 15,00€ /Mitglieder der Vogelschutzgruppe 12,00€ (für Kinder ab 7 Jahren ) Sommercamp im NaturErlebnisZentrum Darscheid in Kooperation mit der Jugendpflege Daun Für Kinder ab 7 Jahren bieten wir von: Montag dem 01.07.2019 bis Mittwoch dem 03.07.2019 viele Aktionen in der Natur und um die Natur! Wir werden in viele Aktionen wieder gemeinsam etwas für die Umwelt tun, Gemeinschaft erleben,einen Pizzaofen bauen,Lagerfeuer und Stockbrot und vieles mehr ;) Los geht es am: Montag 9.00 Uhr – 17.00 Uhr Dienstag 9.00 Uhr – 17.00 Uhr Mittwoch 9.00 Uhr – 17.00 Uhr/Abholung u. gemeinsames Abschlussfest mit Eltern/Oma u. Opa…jeder ist Willkommen!! Unkostenbeitrag: Mitglieder 32,- Eur Nichtmitglieder 42,- Eur Informationen und Anforderungen des Anmeldeformulars unter Info@nez-vulkaneifel.de Auf eine gemeinsame Zeit! Das Team vom NaturErlebnisZentrum Darscheid Top 2: Kreativworkshop im Nez Darscheid am Sonntag 16.06.2019 von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr Wir gestalten etwas nützliches aus Holz für den Garten...oder für die Insekten ;) ...lasst euch überraschen!! Wer einfach mal vorbei schauen möchte auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen im NEZ ist "HerzlichWillkommen". Gemeinsam stellen wir schönes aus Naturmaterialien her. Dabei bleibt Zeit zum Plaudern und gemütlichen Beisammensein. Anmeldungen für den Workshop erbeten unter info@nez-vulkaneifel.de Kosten 15,00€ /Mitglieder der Vogelschutzgruppe 12,00€ (für Kinder ab 7 Jahren ) Geistliche Vokalmusik in der Bitburger Liebfrauenkirche