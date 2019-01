später lesen Unsere Vereine Unbürokratische Hilfe im Bürokratie-Dschungel FOTO: Uwe Hentschel FOTO: Uwe Hentschel Teilen

Dienstagvormittags ist in der Regel am meisten los. Dann ist der Flur voll mit Menschen, die überfordert sind. Überfordert mit dem, was die Behörden von ihnen erwarten. „Die meisten Hilfesuchenden haben Probleme, die komplizierten Anträge auf Arbeitslosengeld I und II oder aber Anträge auf weitere soziale Leistungen mit ihrer Vielzahl von Anlagen, zu verstehen und auszufüllen“, sagt Karl Junk.