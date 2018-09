später lesen Ernzen Urzeit-Riesen in magischem Licht FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



Gigantisch, mystisch, ein bisschen gruselig – so soll das Herbstfest im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen am ersten Oktober-Wochenende werden. In dieses Jahr nimmt das Programm erstmals zwei Tage ein.