Rainer Tures und seine Christmas Stars geben zwei Konzerte zugunsten der Weihnachtsbaum­aktion für bedürftige Kinder in der Region. Termine sind am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr im Trifolion Echternach und am Sonntag, 23. Dezember, um 19 Uhr in der Stadthalle Bitburg.