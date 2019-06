Unsere Vereine : Wiedersehen mit alten Schulfreunden

Bitburg „Ad multos annos!“ – auf viele Jahre – riefen sich einst die Gründungsväter des Clubs Bitburger Abiturienten zu. Und das hat gewirkt. Denn den Club Bitburger Abiturienten (CBA) gibt es seit 139 Jahren bis heute.

Max Rendenbach war Präsident bis 1958 und mit verantwortlich für den Wiederaufbau des Clubs nach den Kriegsjahren. „Die älteren Vorstandsmitglieder haben immer von dem ersten Wiedersehenstreffen nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Viele wussten nichts mehr voneinander, und bei manchem war man sich nicht sicher, ob er den Krieg überlebt habe und so seien sich viele vor Freude in die Arme gefallen und hätten ausgiebig ihr Wiedersehen gefeiert“, erzählt Alexander Bohr.

Aber auch die Herausgabe von Informationsblättern gehörte zu den Aufgaben des Vorstands. „Der CBA hat in unregelmäßigen Abständen immer Mitteilungen an seine Mitglieder verschickt. Darin standen interessante Neuigkeiten aus der Heimat, der Schule und auch private Mitteilungen, wie Heiraten, Geburten und Todesfälle. Denn die Schüler der Höheren Landwirtschaftsschule kamen zum größten Teil aus dem Rheinland und waren während ihrer Zeit in Bitburg privat untergebracht“, weiß Bohr. „Durch die neuen Kommunikationswege und die neuen Medien ist der Bedarf und das Interesse an diesen Mitteilungsblättchen zurückgegangen“, sagt der 44-Jährige, der gemeinsam mit seiner Familie den Bohrshof in Welschbillig betreibt.