später lesen Blasmusik Zwei Musikvereine – ein Konzert FOTO: MV Wißmannsdorf FOTO: MV Wißmannsdorf Teilen

Twittern

Teilen



Das Gemeinschaftskonzert der Musikvereine Rittersdorf und Wißmannsdorf findet am Samstag, 13. April, um 20 Uhr in der Turnhalle der Westeifel-Werke in Hermesdorf statt.