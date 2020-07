Konzert : Bläserquintett im Kurpark

Foto: Novalis Bläserquintett

Manderscheid Der Kleinkunstverein in Manderscheid ist nach der Corona-Pause wieder am Start – mit einem Open-Air-Konzert im Kurpark am Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr.

