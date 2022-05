Zemmer Musikverein Zemmer feiert 52-jähriges Bestehen mit Viera Blech aus Tirol

(red) Der Musikverein Zemmer hat 2020 seinen 50. Geburtstag gefeiert – oder besser: wollte ihn feiern, aber Corona hat alle Pläne zunichte gemacht. Nun findet die erste der damals abgesagten Veranstaltungen, nämlich die große Blasmusik­party mit Viera Blech aus Tirol am Samstag, 21. Mai, als Open-Air-Konzert im Sportpark Am Eckelchen statt. Die sieben Tiroler Vollblutmusiker um Komponist und Arrangeur Martin Scharnagl performen auf höchstem Niveau, sind stilsicher in allen Genres und garantieren einem hohen Spaß- und Unterhaltungsfaktor. Tickets gibt es zum Preis von 18 Euro bei Ticket Regional oder an der Abendkasse.