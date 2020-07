Freizeit : Blick in die private Idylle

Blick in die private Idylle

region Seit beinahe 20 Jahren öffnen private Gartenliebhaber im Rahmen der Aktion „Das offene Gartentor“ ihre Gärten für interessierte Besucher.

Das offene Gartentor zeigt eine Vielfalt an individuellen Gestaltungsideen und pflanzlichen Schwerpunkten. Die Aktion der DGGL möchte dazu beitragen, die Wertschätzung für die private Gartenkultur zu fördern und Inspiration und Freude bei den Besuchern zu wecken.

Aufgrund der durch die Pandemie verursachten Einschränkungen werden die am Offenen Gartentor teilnehmenden Gärten in der Regel nur nach telefonischer Vereinbarung geöffnet.

• Rufen Sie die Gartenbesitzer spätestens zwei Tage vor Ihrem geplanten Besuch an und vereinbaren Sie einen Termin.

• Folgen Sie bitte den Anweisungen der Gartenbesitzer bezüglich Desinfektion, Abstandsregeln etc., wenn diese es wünschen.

Wer durch eines der drei Tore in den Park hinein geht, ist überrascht von der kleinen Oase mit den uralten Bäumen. Mitten in der Stadt Trier - Stadtteil Heiligkreuz – tut sie sich auf. Zwischen den unterschiedlichsten Bäumen, von denen fünf als Naturdenkmale ausgewiesen sind, ist einegroße Rasenfläche. Bänke und die kleine Schönstatt-Kapelle laden zum Verweilen ein. Sträucher und Blumenbeete zieren den Park.

ZÜSCH , Ursula Stimmler, Saarstr.32, Telefon 06503/2647. Jeden ersten Sonntag im Monat in der Gartensaison:

Typische Hunsrücker Haus-Umpflanzung; wild romantische Fassadenbegrünung an Haus und Carport mit zahlreichen Kletterpflanzen: Blauregen, Rosen, Kletterhortensie, Efeu, Wilder Wein, Klematis, Pfeifenwinde, Hopfen. Eine Besonderheit ist der ganzjährig blühende gelbe Mohn. Der Atelierbesuch bei der Malerin und Bildhauerin ist eingeschlossen.

Der 500 m² große Dorfgemeinschaftsgarten ist ein ökologisches und soziales Projekt. Junge und alte Menschen, Alteingesessene und Hinzugezogene haben sich zusammen getan, um gemeinsam nach biologischen Kriterien Gemüse, Salate und Kräuter in 13 Hochbeeten anzubauen. Zudem wurden als Beitrag gegen das Insektensterben Blühwiesen angelegt. Der Garten ist frei zugänglich.

Aus Anlass des alle zwei Jahre stattfindenden historischen Dorf-Festes wurde in Dorf ein alter Bauerngarten angelegt. Durch einen Rosenbogen und auf gemulchten Wegen spazieren Besucher zum Quittenbaum. Mit Buchsbaum eingegrenzte Beete beherbergen viele Stauden, Gemüse und Kräuter. Ein Zusammenschluss von Frauen und Männern des Dorfes pflegen mittwochnachmittags den circa 255 m² großen Garten der „Gartenzwerge“. Der Garten ist frei zugänglich.

FISCH , „Lebensfluss“ im Dorfpark Fisch, In Eimert/K 126 (am Neubaugebiet) Günter Hunsicker, Telefon 06581/4204.

In 20 Jahren entstand ein Felsengarten der besonderen Art: 220 Findlinge von normal bis riesig, mal wie in Stonehenge platziert und beleuchtet, mal terrassiert angelegt, auch „Stein-Karl“ zückt den Hut. Bewuchs mit Steinkräutern, Moosen und verschiedenen Blumen. Wasserfälle münden in den Gartenteich, blühende Sträucher im Staudengarten und Steinobstbäume ergänzen dieses Ensemble auf 600 Quadratmetern.